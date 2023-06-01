ボートレース福岡の「日本モーターボート選手会長杯争奪戦」は２２日、予選３日目が行われた。今節の選手代表を務めている松下誉士（４２＝福岡）はピットで精力的に動き回り、水面でも気を吐いている。初日は６着と出遅れてしまったものの、２日目は好枠も生かして１、２着と巻き返しに成功した。３日目は大外から４着。道中で競り負けたが一時は２番手争いにも加わった。「足は全く問題ない。初日の違和感は解消できているし