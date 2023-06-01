ボートレース宮島のＰＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」は日、予選２日目が行われた。江夏満（４５＝福岡）は２Ｒは４号艇ながら５コース発進で４着。舟足に関しては「悪くなく何ならいい方だった。ターンもマシになっていたし、この水面が高い割に乗りにくさもなかった。足は伸び寄り」とまずまずの感触をつかんでいる。マスターズチャンピオンは初出場。「新兵の仕事だけちゃんとしておく感じですかね。レー