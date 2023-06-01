ほっとする味が恋しくなる日に。みりん・酒・しょうゆを〈1：1：1〉で合わせた、覚えやすい味つけの煮ものをどうぞ。厚揚げにじんわりと味がしみて、やわらかなかぶの甘みとよく合います。 仕上げにしょうがのすりおろしをたっぷり添えれば、さわやかな風味が広がってあと味すっきり。定期的に食べたくなる、やさしい一皿です。『厚揚げとかぶの煮もの』のレシピ材料（2人分）絹厚揚げ……1枚（約220g） かぶ……2個（約200g） か