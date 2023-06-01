NY株式22日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均49505.36（+355.98+0.72%） ナスダック24529.77（+269.81+1.11%） CME日経平均先物59515（大証終比：-285-0.48%） 欧州株式22日GMT15:03 英FT100 10481.53（-16.56-0.16%） 独DAX 24176.36（-94.51-0.39%） 仏CAC40 8174.76（-60.96-0.74%） 米国債利回り 2年債 3.794（+0.015） 10年債 4.288（-0.004） 30年債 4