２２日、第６回アジアビーチゲームズ開会式のパフォーマンス。（三亜＝新華社記者／潘碰竜）【新華社三亜4月22日】中国海南省三亜市で22日夜、ビーチスポーツのアジア地区総合競技大会、第6回アジアビーチゲームズが開幕した。２２日、第６回アジアビーチゲームズ開会式のパフォーマンス。（三亜＝新華社記者／李尕）２２日、第６回アジアビーチゲームズの開会式で入場する中国国旗。（三亜＝新華社記者／趙穎全）２