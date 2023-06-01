トヨタ自動車は、静岡県に建設している実証都市「ウーブン・シティ」で、先端技術の開発拠点を報道陣に公開し、研究中のAI技術などを披露しました。“豊田章男AI”「これからの車に求められるのは安心とか、安全とかはもちろんなんだけれど、それだけじゃないと思うんですよ」こちらは、豊田章男会長の発言などから学習したいわば“分身AI”。すでに部長クラスなどが活用していて、将来的には、次世代のリーダーやエンジニアを育成