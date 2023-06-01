【ソウル＝仲川高志】韓国の聯合ニュースなどによると、韓国の防衛産業大手「ＬＩＧディフェンス＆エアロスペース」は２２日、国産の艦対空ミサイル「海弓（ヘグン）」をマレーシアに輸出する契約を同国国防省と締結した。韓国主導で量産に至った海弓の輸出は初めてで、契約規模は９４００万ドル（約１５０億円）。マレーシア海軍の沿岸警備艇３隻に搭載される予定だという。海弓は艦艇に向かって飛んでくる対艦誘導弾や航空