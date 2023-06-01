トヨタ自動車の実証実験都市で、新たなエリアが公開。独自開発したAI（人工知能）技術も展示されました。トヨタ自動車が静岡・裾野市に建設した実証実験都市「Toyota Woven City」。22日、新たに公開されたのは、自動車工場をリノベーションした開発拠点「Inventor Garage」です。建物の上には「安全第一」の文字があり、足元には工場で使われていた床がそのまま残っています。プレス機を撤去した場所にはピッチスペースを設置し、