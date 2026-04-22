女優の三吉彩花が20日、自身のインスタグラムを更新。背中に彫ったタトゥーを公表し、大きな反響が寄せられている。 英字での本文には、「30歳で人生の新たな章を始めようと考えた時、タトゥーが頭に浮かびました。それは、ありのままの自分に忠実に生きようという私の決意の証です」とつづり、渾身のバックショット4枚を投稿。 三吉の背中に刻まれた黒と水色基調の花柄タトゥーを見る限り、消えるタイプの