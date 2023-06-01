ESRのQi2 25W対応トラベルチャージャーを試す iPhone 17 ProからQi2 25W出力に対応したということもあって、筆者の周りでも「対応アクセサリーを使い始めた」という声を聞くようになりました。実際、筆者もiPhone 17 Proを使い始めてから、自宅ではケーブルを挿さずに済む場面が増えました。 ただし旅行では話が別です。自宅にはワイヤレス充電の環境がある一方で、旅行先に持っていける環境が