この3年くらいでコロナ禍以前と同じか、それ以上に飛行機を利用し移動することが増えてきました。利用頻度はだいたい月1～2回くらいで、主にANAを利用しています。ANAを選んでいる理由は特にないのですが、色でいえば赤よりは青の方が好きなので。 飛行機の利用頻度が増えてくると気になるのがマイルです。よく使うお店やサイト、自分の生活スタイルによって「どちらの会社の方がマイルを貯めやすい」といったお得に