【カイロ＝村上愛衣】フランスのマクロン大統領は２２日、レバノン南部で平和維持を担う「国連レバノン暫定軍」（ＵＮＩＦＩＬ）の活動中に発砲を受け、負傷した兵士が死亡したとＳＮＳで明かした。この発砲で死亡した仏軍兵士は２人となった。