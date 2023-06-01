自分の会社が著作権を持っている楽曲を日本テレビの番組が使ったと嘘の報告をし、使用料名目で現金をだまし取った疑いで元社長が逮捕されました。井上研一容疑者（59）は2019年、自分の会社が著作権を持っている楽曲を日本テレビの番組が使ったと嘘の報告をし、JASRAC（日本音楽著作権協会）から使用料名目で約627万円をだまし取った疑いがもたれています。井上容疑者は日本テレビの一部の番組で音効業務を担当していましたが、関