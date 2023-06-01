巨人の石塚裕惺内野手（２０）が２２日の中日戦（前橋市）に「３番・遊撃」でプロ初となる先発出場＆初打点を達成した。石塚は両軍無得点の２回、竹丸のプロ初安打などで訪れた二死一、三塁の好機で、相手先発・櫻井のカーブを捉え、右翼フェンスに直撃する２点適時三塁打を放った。前日２１日の試合前練習中、開幕から遊撃のレギュラーに定着していた泉口がフリー打撃の打球に直撃するアクシデントに見舞われ、同日に代替指