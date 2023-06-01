ボートレース徳山の「すなっちスマイルカップ」は２２日、３日間の予選が終了した。Ａ１初昇格を目前とする坂本雄紀（３１＝群馬）は３日目連勝で１８位タイから８位までジャンプアップ。「行き足系が不安定で後半はスタートが遅れた。合えば全体にいい。レース後にペラを叩いて、試運転はメチャ良かった」と舟足もまずまずだ。２節前の３月多摩川で準完全Ｖするなど２０２６年後期勝率は６・７０（２２日現在）。「リズムが