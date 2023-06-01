【坂東さんとご一緒アクリルスタンド】 5月上旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「坂東さんとご一緒アクリルスタンド」を5月上旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、俳優や司会、アーティストとしてマルチに活躍する坂東工さんのアクリルスタンド。全種撮りおろし撮影に加え、本人が選んだセリフ「今日はあなたのために。」