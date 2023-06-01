【M93R オート9 (CO2) ABS】 4月23日 発売 価格：36,080円 KSCは、ガスブローバック「M93R オート9 (CO2) ABS」再生産分を4月23日に発売する。価格は36,080円。 映画で人気となったM93Rベースのプロップガン「オートナイン」を、同社のガスガン「CO2ブローバック」シリーズで商品化したもの。 射撃モードは「セミ」と「