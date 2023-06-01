【ゴーストメック コフィンズ コマンダー】 4月23日 発売 価格：9,900円 コトブキヤは、プラモデル「ゴーストメック コフィンズ コマンダー」を4月23日に発売する。価格は9,900円。 本商品は、コジマプロダクションのゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」より、ゲーム中で登場する敵メカニック「ゴーストメック コフィンズコ