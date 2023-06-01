【自由惑星同盟軍 戦艦 ヒューベリオン】 4月23日 発売 価格：9,900円 コトブキヤは、プラモデル「自由惑星同盟軍 戦艦 ヒューベリオン」を4月23日に発売する。価格は9,900円。 本商品は「銀河英雄伝説 Die Neue These」より、ヤン・ウェンリーの戦艦「ヒューベリオン」を1/3000スケールでプラモデル化したもの。実寸約300mmの迫力あるサイズ感