【Amazon：電動ウォーターガン セール】 開催期間：4月23日0時～4月29日23時59分 Amazonにて、Kaitouの電動ウォーターガンがセール価格で販売されている。期間は4月29日23時59分まで。 本製品は、撃つたびに本体後部が反動で動くブローバック機能を搭載。銃口にはLEDライトが付いており、発射のたびに光る。飛距離は約7～10mで、広い