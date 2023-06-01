先月、東京高裁が解散を命じ、清算手続きが行われている旧統一教会。清算人が被害救済にあてる資産として、少なくとも400億円を預貯金で確保したと明らかにしました。教団の所有する200件ほどの不動産については、使われていないものから売却するとし、現在1400人ほどいる教団の職員についても、およそ900人を来月、解雇するとしています。その上で、来月20日から1年間、高額献金などによる被害の申し出を受け付けるということで、