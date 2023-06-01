「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」の運用が22日から始まりました。「熱中症警戒アラート」は「暑さ指数」が都道府県内のいずれかの観測点で、「33」以上と予測される場合に発表されます。また、国内で過去に例のない危険な暑さが予想される場合には、「熱中症特別警戒アラート」が発表されます。「特別警戒アラート」の基準は今年から変わり、標高が高い地域などを除いて判断されるということです。こちらは東京