松山競輪の「スポーツニッポン杯争奪戦（F1）」は22日、第12Rで決勝戦が行われ、高橋築（33＝東京）が杉浦侑吾の先行を差し切って完全V。24年12月西武園F1以来となる優勝を飾った。2着は杉浦で関東ワンツー。3着は守沢太志で人気サイドの決着だった。高橋築は初日特選、準決と前が逃げてくれて1着。決勝も最高の流れが巡ってきた。橋本優―角―掛水―小原―杉浦―高橋築―守沢で周回。残り2周で杉浦は橋本優に突っ張られ5番