日本時間の23日までに迫っていたアメリカとイランの停戦期限。トランプ大統領は22日朝、これを延長すると表明しました。ただ、再協議のメドは立っておらず、イランが新たに民間の船2隻を拿捕（だほ）するなど対立が深まっています。トランプ大統領は日本時間の22日朝、SNSにイランとの2週間の停戦を延長すると発表しました。トランプ氏は延長の理由について、イランから再協議に向けた提案を待つためなどとしています。一方、イラ