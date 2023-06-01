【Amazon：GARMIN スマートウォッチ】 期間：4月23日0時～5月6日23時59分 Instinct Crossover AMOLED（Tactical Black） Amazonにて、GARMIN（ガーミン）のスマートウォッチが特別価格で販売されている。期間は5月6日23時59分まで。 今回、カラーAMOLEDディスプレイを搭載したモデル「Instinct 3」や、アナログ針とAMOLEDディスプレイが融合したモデル「Inst