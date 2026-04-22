米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油+192.5万（4億6573万） ガソリン-457万（2億2837万） 留出油 -342.7万（1億0813万） （クッシング地区） 原油+80.6万（3057万） ＊（）は在庫総量