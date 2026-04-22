女優・綾瀬はるかのマネージャーのインスタグラムが２０日更新され、映画で共演した俳優・妻夫木聡との“夫婦”ツーショットを公開した。同アカウントは「１通の手紙が奇跡を起こした、実話に基づく物語。映画『人はなぜラブレターを書くのか』寺田家のオフショットを公開」と投稿。同作で夫婦役を演じた妻夫木に肩を抱かれ、仲むつまじく寄り添う綾瀬のオフショットを公開し、「すでにご覧いただいた方はいらっしゃいますでし