万引き被害への対策が課題となる中、警察庁はユニクロなどを展開するファーストリテイリングが無線ICタグを活用した万引き防止対策に全社を挙げて取り組んでいるとして、表彰しました。警察庁によりますと、2025年の1年間に全国の警察が把握した万引きの件数は10万5135件に上り、3年連続で増加しています。