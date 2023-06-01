23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比300円安の5万9500円と急落。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては85.86円安。出来高は4464枚となっている。 TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比29ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.99ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59500