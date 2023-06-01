ドイツ国旗【ベルリン共同】ドイツ政府は22日、イラン情勢によるエネルギー価格上昇を受け、1.0％増と予測していた2026年の実質GDP成長率を半減の0.5％増に引き下げ、1.3％増としていた27年の成長率も0.9％増に下方修正した。ライヒェ経済エネルギー相は記者会見し「今年期待されていた経済回復は、地政学的ショックによって阻まれている」と指摘。エネルギー価格上昇が経済全体のコスト増につながり、一般家庭の負担になって