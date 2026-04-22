日経平均株価が6万円に接近しています。22日の東京株式市場は、トランプ大統領によるイランとの停戦延長表明が投資家心理の支えとなり、平均株価の終値は21日より200円以上値上がりし、史上最高値を更新しました。市場関係者からは、「中東情勢の不透明感は払拭できない」との見方や「6万円を目前に値上がりペースが“スピード違反”」などの声が上がっています。