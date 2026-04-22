WOWOWのミュージカル番組『生放送! 井上芳雄ミュージカルアワー「芳雄のミュー」』(5月13日22:00〜)に、宮澤エマと京本大我がゲスト出演。6月8日放送の『生中継! 第79回トニー賞授賞式』を前に、井上芳雄とともにトニー賞の魅力や注目ポイントを語り合う。 『芳雄のミュー』は、WOWOWと井上によるミュージカル番組。井上が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」とい