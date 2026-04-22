テレビ番組用の音楽の提供などを行う会社の元役員・井上研一容疑者（59）が、きょう（22日）、警視庁に詐欺の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、井上容疑者は2019年、JASRAC＝日本音楽著作権協会に「日本テレビの番組が、自分が代表を務める音楽出版社が著作権を持つ楽曲を使用した」とうその報告をして、著作権使用料およそ630万円をだまし取った疑いがもたれています。取り調べに対し、井上容疑者は容疑を認めているほ