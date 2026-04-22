チェルシーの首脳陣がリアム・ロシニアー監督の将来について協議しており、同監督は解任される可能性もあるという。22日、イギリスメディア『BBC』などが一斉に伝えている。チェルシーは、21日に行われたプレミアリーグ第34節でブライトンに0−3で敗戦。チェルシーにとって1912年12月以来となるリーグ戦5試合連続無得点での5連敗となってしまった。現在41歳のロシニアー監督は、2026年1月に2032年6月までの5年半契約でチェル