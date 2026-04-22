3月の日本から中東への輸出額が半減したことがわかりました。財務省が発表した3月の貿易統計で、日本から中東への輸出額は、前の年の同じ月に比べて45.9％のマイナスとなりました。ホルムズ海峡が事実上封鎖されたのを受け、自動車が4割近く減少したのをはじめ多くの品目で大幅な落ち込みとなっています。一方、中東からの原油の輸入量は1045万kLと4.5％のプラスとなりました。財務省は、中東情勢が悪化する前に出航した船が輸送し