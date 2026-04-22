栃木県日光市の「日光東照宮」に続く街道で起きた倒木被害をめぐり、被害を受けた住宅の所有者らに保険金を支払った損害保険会社が日光東照宮を運営する宗教法人に賠償を求めた裁判で、東京地裁はきょう（22日）、宗教法人の責任を認め、賠償を命じる判決を言い渡しました。この裁判は、三井住友海上火災保険が日光東照宮を運営する宗教法人「東照宮」に対して、およそ930万円の賠償を求めたものです。訴えによりますと、日光東照