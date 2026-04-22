アメリカのトランプ大統領は、日本時間23日午前を期限としていたイランとの停戦期間を延長すると表明しました。トランプ氏は日本時間の22日朝、SNSに「イラン政府が深刻に分裂していることや仲介国のパキスタンからの要請を受け、停戦期間を延長する」と投稿しました。また、「イラン側が提案をまとめるまで、攻撃を見合わせるよう要請を受けている」とも明かしました。一方、イラン側は「停戦の延長は求めていない。アメリカによ