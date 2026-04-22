ボートレース宮島のプレミアムＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」は２２日、予選２日目が行われた。石倉洋行（４６＝福岡）は７Ｒ、６枠で５着だったが「初日よりもバランスが取れた。軽快な感じが出た。伸びも下がらないですね。下がることはまずない」と舟足には自信をのぞかせている。登録期は今大会出場選手の中で唯一３桁の１０７期というルーキーポジション。注目の２１号機を相棒にして若さあふれる走りも目立っ