◆パ・リーグ日本ハム５Ｘ―４楽天（２２日・エスコンフィールド）日本ハムは２２日、有薗直輝内野手が「左手有鉤（こう）骨鉤骨折」と診断され、都内の病院で有鉤骨鉤切除術を行ったことを発表した。無事に終了し、打撃練習再開まで約４週間の見通しとなっている。有薗は高卒５年目の強打の内野手。今季はファームで２１試合に出場し、打率３割１分８厘、２本塁打、１０打点の成績を残していた。痛い離脱となったが「有鉤