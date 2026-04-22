「交流試合、徳島インディゴソックス８−８阪神」（22日、むつみスタジアム）阪神は徳島インディゴソックスに土壇場で追いつかれ、引き分けとなった。先発のラグズデールは４回４安打３失点だった。打線は五回までに８得点を挙げ、大量リードを奪ったが、３番手の早川が誤算。４回６安打５失点で追いつかれた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−先発のラグズデールは４回４安打３失点だった。「やはりランナーが出