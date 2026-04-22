「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｇ大阪１−２福岡」（２２日、パナスタ）福岡が新戦力の活躍で、暫定ながら西地区最下位を脱出した。前半４３分、ベルギーのベフェレンから加入した２０歳ＦＷ道脇豊が頭で同点となるゴールを決めた。同ロスタイムにはＭＦ藤本一輝が逆転弾。Ｇ大阪の１６本を大きく下回るシュート数６本で、敵地で勝利を飾った。塚原真也監督は「シュート数は相手が３倍近くあると思いますが、枠内シュートは