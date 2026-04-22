◇明治安田J1百年構想リーグG大阪1ｰ2福岡（2026年4月22日パナスタ）G大阪が今季初の逆転負けを喫した。ホームで福岡に1―2。悔しい敗戦を喫した中、今季初スタメンとなったDF中野伸哉が確かな存在感を示した。「個人的には悪くなかったかなと思っている。与えられた時間の中で、やれることはできたかなと思います」手応えを感じている通り、前半9分に相手DFラインの背後を突くスプリント。そしてゴール前へクロスを上