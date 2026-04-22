イランとの戦闘終結を向けた協議をめぐり、ニューヨーク・ポストは先ほど、トランプ大統領が今後、3日以内の協議実施の可能性について、「あり得る」との認識を示したと報じました。イランとの2回目の対面協議の実施に改めて期待感を示したかたちです。