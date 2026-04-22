三井不動産と野村不動産は、日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業の全体街区名称を「東京ミッドタウン日本橋」に決定した。9月末の竣工、2027年秋のグランドオープンを予定している。「東京ミッドタウン」は六本木・日比谷・八重洲に続く4つ目のブランドとなる。メインタワーとなるC街区「日本橋野村三井タワー（通称：ザ タワー）」は地上52階・地下5階建て、高さ約284メートルの超高層複合タワーで、オフィス・商業施設・ホ