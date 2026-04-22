【ヤンゴン共同】タイのシーハサック外相は22日、ミャンマー親軍政権の大統領を務めるミンアウンフライン氏が、拘束が続く民主派指導者アウンサンスーチー氏について「良い処遇」を検討していると述べたと明らかにした。