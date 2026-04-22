ボートレース宮島のプレミアムＧＩ「第２７回マスターズチャンピオン」は２２日、予選２日目が行われた。益田啓司（４６＝福岡）は５Ｒ、４枠から鮮やかにまくって今節初白星。「ペラを叩いてチルトマイナスにして良かった。重さはあったけど、バランス取れていて不満はない」と力強い手応えをつかんでいる。昨年の桐生大会では白星を挙げることができず、予選敗退。だが今回は初白星をきっかけに前回以上の期待が持てる。一