◆パ・リーグ西武３―１ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）西武・岸潤一郎外野手が２２日、犠飛を含む３打数２安打１打点でチームの３連勝に大きく貢献した。「５番・左翼」でスタメン出場。２回無死一塁では中前安打を放ってチャンスを広げ、先制に貢献。今季「あと１本」に苦しむチームにおいて、４回無死三塁ではすぐさま３点目を奪う中犠飛を放つなど躍動。チームの３連勝につなげた。試合後には西口監督も「今日