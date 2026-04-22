◆パ・リーグ日本ハム５―４楽天（２２日・エスコンフィールド）＝延長１０回＝日本ハムが今季初の延長戦を今季初のサヨナラで制し、勝率を５割に戻した。延長１０回、２死から田宮、矢沢の連打などで二、三塁。ここで奈良間が左翼線にサヨナラ打を放った。８回の第５打席まで無安打だっただけに「なかなか結果が出てなかったですけど、最後の最後で１本出てよかった。自分も含めて救われましたね」と振り返った。連日のお