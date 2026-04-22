◇パ・リーグ西武3―1ソフトバンク（2026年4月22日ベルーナD）西武先発・高橋光成が鬼気迫る投球を披露。23年7月25日のロッテ戦以来、3年ぶりの完投で2勝目を挙げた。9回で126球を投げて3安打1失点、8奪三振。直球、フォークと切れ味満点で、自ら続投を志願した9回は近藤、栗原、柳田を3者連続三振で締めた。特に初回に先制ソロを浴びた栗原には、全て150キロ超の直球で3球三振。お立ち台で「ちょっとできすぎ。やっぱ