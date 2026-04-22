お笑いコンビの「ゴーヤゴー」が22日、浅草公会堂で行われた東京吉本興業所属の1年目によるお笑い大会「NSC大ライブTOKYO2026」で優勝を果たした。米持（23）は「何かで優勝するのは初めてなので、まだパニック状態」と優勝の喜びを語った。大会には今春NSC（吉本総合芸能学院）を卒業した東京31期生ら約260組が出場した。この日行われた決勝では大学生のお笑いグランプリ「大学芸会」2024個人戦で優勝した経験もあるストロン